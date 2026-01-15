Ausblick: State Street präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

State Street stellt am 16.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,60 Milliarden USD gegenüber 5,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,89 Milliarden USD, gegenüber 21,19 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

