State Street Aktie

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WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: State Street stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

State Street wird am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei State Street noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 30,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,25 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,91 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,40 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,83 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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