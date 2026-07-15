Ausblick: State Street zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

State Street wird am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen, dass State Street für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 29,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,55 Milliarden USD, gegenüber 21,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at