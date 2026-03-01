Ausblick: Stealthgas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stealthgas wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Stealthgas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 39,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stealthgas einen Umsatz von 43,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 173,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 167,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at