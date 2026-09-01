Ausblick: Stealthgas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stealthgas lädt am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,530 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,64 Prozent verringert. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stealthgas in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 44,9 Millionen USD im Vergleich zu 47,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 1,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 171,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 173,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at