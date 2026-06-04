Ausblick: Stealthgas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stealthgas wird am 05.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,380 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 38,4 Millionen USD gegenüber 42,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,64 Prozent.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 156,0 Millionen USD, gegenüber 173,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at