Ausblick: Steel Dynamics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Steel Dynamics wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 3,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Steel Dynamics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,43 USD aus. Im Vorjahr waren 7,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 22,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at