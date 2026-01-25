Ausblick: Steel Dynamics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Steel Dynamics wird am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,70 USD je Aktie gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,54 Prozent auf 4,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,96 USD im Vergleich zu 9,84 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 18,30 Milliarden USD, gegenüber 17,54 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at