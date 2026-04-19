Ausblick: Steel Dynamics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Steel Dynamics lädt am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,79 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 93,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Steel Dynamics nach den Prognosen von 8 Analysten 5,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,02 USD aus. Im Vorjahr waren 7,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 21,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at