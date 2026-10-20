Steel Newco Aktie
WKN DE: A41TV7 / ISIN: US72348N1090
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Steel Newco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Steel Newco öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,62 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Steel Newco 2,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 54,64 Prozent auf 1,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 828,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,21 USD, gegenüber 8,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 5,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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