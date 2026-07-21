Steel Newco Aktie

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WKN DE: A41TV7 / ISIN: US72348N1090

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Steel Newco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Steel Newco präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 56,00 Prozent auf 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Steel Newco noch 793,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 5,04 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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