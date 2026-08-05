Ausblick: Stella-Jones legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stella-Jones gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,76 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,91 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stella-Jones in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,03 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 6,09 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,63 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,49 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at