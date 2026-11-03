Ausblick: Stella-Jones mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stella-Jones lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stella-Jones ebenfalls ein EPS von 1,59 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,01 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 958,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 CAD je Aktie, gegenüber 6,09 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,49 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net