Stella-Jones Aktie
WKN: 891500 / ISIN: CA85853F1053
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stella-Jones mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stella-Jones lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stella-Jones ebenfalls ein EPS von 1,59 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,01 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 958,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 CAD je Aktie, gegenüber 6,09 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,49 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stella-Jones Inc
|
07:01
|Ausblick: Stella-Jones mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Stella-Jones informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Stella-Jones legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Stella-Jones präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Stella-Jones Inc
Aktien in diesem Artikel
|Stella-Jones Inc
|42,40
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.