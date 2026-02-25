Ausblick: Stella-Jones präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stella-Jones wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stella-Jones 0,930 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Stella-Jones soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 757,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 730,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,06 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,66 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,47 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at