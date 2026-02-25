Stella-Jones Aktie
WKN: 891500 / ISIN: CA85853F1053
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Stella-Jones präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stella-Jones wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stella-Jones 0,930 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Stella-Jones soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 757,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 730,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,06 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,66 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,47 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stella-Jones Inc
|
07:01
|Ausblick: Stella-Jones präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Stella-Jones präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Stella-Jones legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Stella-Jones präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Stella-Jones Inc
Aktien in diesem Artikel
|Stella-Jones Inc
|59,00
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.