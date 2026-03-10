Stellus Capital Investment Aktie
Ausblick: Stellus Capital Investment legt Quartalsergebnis vor
Stellus Capital Investment wird sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stellus Capital Investment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,295 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 26,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,79 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 103,3 Millionen USD, gegenüber 89,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
