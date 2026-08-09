Stellus Capital Investment Aktie
WKN DE: A1KA51 / ISIN: US8585681088
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stellus Capital Investment wird am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,4 Millionen USD – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellus Capital Investment 24,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 95,5 Millionen USD im Vergleich zu 103,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellus Capital Investment Corp
|
07:01
|Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Stellus Capital Investment legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Stellus Capital Investment Corp
Aktien in diesem Artikel
|Stellus Capital Investment Corp
|8,38
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.