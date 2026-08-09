Stellus Capital Investment Aktie

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WKN DE: A1KA51 / ISIN: US8585681088

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stellus Capital Investment wird am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,4 Millionen USD – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellus Capital Investment 24,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 95,5 Millionen USD im Vergleich zu 103,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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