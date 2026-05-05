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WKN DE: A41BP2 / ISIN: US85859N3008

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Stem informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stem wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,072 USD gegenüber -3,000 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,6 Millionen USD – ein Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stem 32,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,488 USD, gegenüber -9,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 165,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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