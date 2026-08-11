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WKN DE: A41BP2 / ISIN: US85859N3008

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stem verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stem wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,752 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,790 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Stem mit einem Umsatz von insgesamt 36,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,48 Prozent verringert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,889 USD, gegenüber -9,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 154,2 Millionen USD im Vergleich zu 156,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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