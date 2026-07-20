Ausblick: Stendorren Fastigheter (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stendorren Fastigheter (B) öffnet am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,33 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,530 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 310,9 Millionen SEK – ein Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stendorren Fastigheter (B) 277,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,73 SEK, gegenüber 5,40 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,24 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,09 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at