Ausblick: Stendorren Fastigheter (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stendorren Fastigheter (B) wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,19 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 70,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,10 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,43 Prozent auf 269,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Stendorren Fastigheter (B) noch 258,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,66 SEK, gegenüber 11,32 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,05 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,04 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

