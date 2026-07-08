Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stenhus Fastigheter i Norden Registered lässt sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stenhus Fastigheter i Norden Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stenhus Fastigheter i Norden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,297 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 260,0 Millionen SEK gegenüber 250,6 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,16 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,04 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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