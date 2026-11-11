Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stenhus Fastigheter i Norden Registered präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,400 SEK gegenüber 0,290 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 257,0 Millionen SEK – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stenhus Fastigheter i Norden Registered 258,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,17 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,04 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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