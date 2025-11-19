Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered legt Quartalsergebnis vor

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,260 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stenhus Fastigheter i Norden Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 252,0 Millionen SEK – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stenhus Fastigheter i Norden Registered 241,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 SEK, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,03 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at