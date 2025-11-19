Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 07:01:06

Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered legt Quartalsergebnis vor

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,260 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stenhus Fastigheter i Norden Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 252,0 Millionen SEK – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stenhus Fastigheter i Norden Registered 241,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 SEK, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,03 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shsmehr Nachrichten