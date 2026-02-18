Stenhus Fastigheter i Norden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHYQ / ISIN: SE0014956819
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,260 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered 0,290 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Stenhus Fastigheter i Norden Registered nach den Prognosen von 3 Analysten 259,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 244,9 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 SEK im Vergleich zu 0,150 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,01 Milliarden SEK.
Redaktion finanzen.at
