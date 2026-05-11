Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,293 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered 0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent auf 265,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 SEK im Vergleich zu 1,04 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at