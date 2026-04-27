Ausblick: Stepan öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stepan präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,385 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stepan ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Stepan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 612,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 593,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at