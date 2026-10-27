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WKN: 859510 / ISIN: US8585861003

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Stepan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stepan wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,725 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stepan einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Stepan im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 634,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,46 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD, gegenüber 2,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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