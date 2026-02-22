Stepan Aktie

WKN: 859510 / ISIN: US8585861003

22.02.2026 07:01:06

Ausblick: Stepan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stepan äußert sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,395 USD. Dies würde einem Zuwachs von 163,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stepan 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 570,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 525,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,35 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

