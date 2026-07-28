Ausblick: Stepan zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stepan wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 635,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 594,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,51 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at