StepStone Grou a Aktie
WKN DE: A2QCW6 / ISIN: US85914M1071
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: StepStone Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
StepStone Group A gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,597 USD gegenüber -2,610 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll StepStone Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 395,1 Millionen USD im Vergleich zu 340,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie, gegenüber -2,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu StepStone Group Inc Registered Shs -A-
