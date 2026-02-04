Ausblick: StepStone Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

StepStone Group A gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,597 USD gegenüber -2,610 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll StepStone Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 395,1 Millionen USD im Vergleich zu 340,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie, gegenüber -2,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at