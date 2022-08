Ausblick: StepStone Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StepStone Group A präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,316 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte StepStone Group A noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll StepStone Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 142,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 1,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 592,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 594,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at