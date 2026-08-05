StepStone Grou a Aktie
WKN DE: A2QCW6 / ISIN: US85914M1071
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: StepStone Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
StepStone Group A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass StepStone Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,56 Prozent auf 309,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 366,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StepStone Group Inc Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: StepStone Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu StepStone Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|StepStone Group Inc Registered Shs -A-
|46,41
|-7,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.