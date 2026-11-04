StepStone Grou a Aktie
WKN DE: A2QCW6 / ISIN: US85914M1071
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: StepStone Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
StepStone Group A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass StepStone Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,554 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,660 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,64 Prozent auf 324,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 455,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,00 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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