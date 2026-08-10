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WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stereotaxis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stereotaxis präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,11 Prozent auf 8,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,193 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,4 Millionen USD, gegenüber 32,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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