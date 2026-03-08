Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stereotaxis wird am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Stereotaxis im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,22 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,255 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 32,8 Millionen USD, gegenüber 26,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

