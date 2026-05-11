Stereotaxis Aktie
WKN DE: A1J09L / ISIN: US85916J4094
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Stereotaxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stereotaxis wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stereotaxis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,180 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 40,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stereotaxis Inc
|
07:01
|Ausblick: Stereotaxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Stereotaxis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: Stereotaxis gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)