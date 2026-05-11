Ausblick: Stereotaxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stereotaxis wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stereotaxis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,180 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 40,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at