STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: STERIS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
STERIS lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 39,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem STERIS 1,79 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,46 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte STERIS noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD, gegenüber 7,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 6,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,94 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STERIS PLC Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: STERIS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel STERIS-Aktie: Hätte sich ein Investment in STERIS vor 3 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
08.07.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)