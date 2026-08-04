STERIS Aktie

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WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: STERIS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

STERIS lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 39,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem STERIS 1,79 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,46 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte STERIS noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD, gegenüber 7,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 6,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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