STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: STERIS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
STERIS wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,68 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem STERIS 1,94 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD in den Büchern standen.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,38 Milliarden USD, gegenüber 5,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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