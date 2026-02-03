Ausblick: STERIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

STERIS stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,05 Prozent auf 1,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 5,92 Milliarden USD, gegenüber 5,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at