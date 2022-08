Ausblick: Sterling Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sterling Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,035 USD. Dies würde einer Verringerung von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sterling Bancorp 0,050 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Sterling Bancorp nach der Prognose von 1 Analyst 24,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 90,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 97,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at