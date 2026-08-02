Ausblick: Sterling Construction Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sterling Construction Company wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,01 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 969,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 57,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 614,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,89 USD je Aktie, gegenüber 9,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at