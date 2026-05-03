Sterling Construction Company Aktie

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WKN: 882359 / ISIN: US8592411016

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sterling Construction Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sterling Construction Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sterling Construction Company noch 1,28 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sterling Construction Company in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 603,6 Millionen USD im Vergleich zu 431,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,73 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden USD, gegenüber 2,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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