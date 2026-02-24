Ausblick: Sterling Construction Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sterling Construction Company wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,62 USD. Dies würde einer Verringerung von 28,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sterling Construction Company 3,64 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,35 Prozent auf 640,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,36 USD, gegenüber 8,27 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at