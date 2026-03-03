Ausblick: Stevanato Group Az nominativa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stevanato Group Az nominativa öffnet am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,168 EUR je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 333,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 352,7 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,526 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at