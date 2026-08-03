Ausblick: Stevanato Group Az nominativa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stevanato Group Az nominativa wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,127 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 298,2 Millionen EUR betragen, verglichen mit 317,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at