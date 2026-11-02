Ausblick: Stevanato Group Az nominativa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stevanato Group Az nominativa wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,157 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 320,7 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 354,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,606 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,27 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net