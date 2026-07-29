Ausblick: Steven Madden gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Steven Madden stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Steven Madden -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Steven Madden im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 635,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,67 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at