Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Steven Madden gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Steven Madden stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Steven Madden -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Steven Madden im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 635,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,67 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steven Madden Ltd.
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel wäre eine Steven Madden-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Steven Madden gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26