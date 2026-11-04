Ausblick: Steven Madden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Steven Madden wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,726 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Steven Madden 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Steven Madden im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 774,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,94 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net