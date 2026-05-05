Ausblick: Steven Madden stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Steven Madden äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Steven Madden im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,386 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 646,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Steven Madden einen Umsatz von 553,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,630 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at