Ausblick: Steven Madden zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Steven Madden präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,470 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,08 Prozent verringert. Damals waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Steven Madden im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 753,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,19 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,28 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at